«Амур» обыграл «Барыс» на выезде, у астанчан четвёртое поражение подряд

Сегодня, 27 декабря, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

На 10-й минуте нападающий «Амура» Артём Шварёв забил первый гол. На 26-й минуте форвард Александр Филатьев удвоил преимущество хабаровчан. На 29-й минуте нападающий Кирилл Ураков забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 40-й минуте форвард Кирилл Панюков сократил отставание астанинского клуба. На 59-й минуте нападающий гостей Артур Гиздатуллин забил в пустые ворота, установив окончательный счёт — 4:1.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 41 матч, в которых набрал 34 очка, занимая девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 38 очками после 40 встреч располагается на седьмой строчке Востока.