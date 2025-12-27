Скидки
Барыс – Амур, результат матча 27 декабря 2025 года, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

«Амур» обыграл «Барыс» на выезде, у астанчан четвёртое поражение подряд
Комментарии

Сегодня, 27 декабря, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Шварёв (Слепец) – 09:05 (5x5)     0:2 Филатьев (Балдаев, Свечников) – 25:11 (5x5)     0:3 Ураков (Рыков, Петьков) – 28:56 (5x5)     1:3 Панюков (Асетов) – 39:39 (5x5)     1:4 Гиздатуллин (Рыков) – 58:56 (en)    

На 10-й минуте нападающий «Амура» Артём Шварёв забил первый гол. На 26-й минуте форвард Александр Филатьев удвоил преимущество хабаровчан. На 29-й минуте нападающий Кирилл Ураков забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 40-й минуте форвард Кирилл Панюков сократил отставание астанинского клуба. На 59-й минуте нападающий гостей Артур Гиздатуллин забил в пустые ворота, установив окончательный счёт — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 41 матч, в которых набрал 34 очка, занимая девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 38 очками после 40 встреч располагается на седьмой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
