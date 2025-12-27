Скидки
Экблад — о «Зимней классике» во Флориде: не думал, что из-за погоды это возможно

Экблад — о «Зимней классике» во Флориде: не думал, что из-за погоды это возможно
Канадский защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зимней классики» НХЛ, который пройдёт в Майами, штат Флорида. Игра на открытом воздухе между «Флоридой» и «Нью-Йорк Рейнджерс» состоится в ночь со 2 на 3 января. Ожидается, что температура воздуха в день игры составит около +20 °С.

– Я не думал, что это возможно, учитывая погоду. Я был бы рад сыграть на открытом воздухе и где-нибудь на севере. Это будет большим событием для клуба. Будет не хватать холода, так что будет интересно.

– Насколько захватывающим будет выйти на лёд перед более чем 35 тыс. болельщиков на стадионе в Майами, чтобы сыграть в хоккей?
– Это безумие. Потрясающая возможность показать себя перед таким количеством болельщиков, учитывая, как долго мы здесь находимся и как мы всё изменили, – приводит слова Экблада сайт НХЛ.

