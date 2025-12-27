«Когда темно — из дома не выхожу». Голкипер системы «Чикаго» Бережной — о жизни в США

Голкипер системы «Чикаго Блэкхоукс» Станислав Бережной поделился мнением о жизни в США. 22-летний россиянин выступает за «Рокфорд» из АХЛ, который базируется в штате Иллинойс.

– Как вас приняли в команде? Удалось ли быстро найти общий язык с партнёрами и тренерским штабом?

– В этом плане проблем не было. Даже несмотря на языковой барьер, отношение очень спокойное и доброжелательное. Говорят, что всё хорошо, улыбаются – и этого уже достаточно.

– Чем вы обычно занимаетесь в свободное от тренировок и матчей время? Есть ли уже привычные занятия или хобби в США?

– Когда был лагерь в Чикаго, много гулял, посещал разные рестораны. В Рокфорде занимаюсь бытовыми делами: готовлю, убираюсь, осваиваю эту базу. Занимаюсь английским с репетитором, играю в Fortnite на компьютере. Если есть время, езжу в русскую баню – там и русская кухня, отличное место. Если ещё светло, могу выйти по делам, а вот когда темно – из дома вообще не выхожу. Уже была одна история, но о ней я промолчу.

– А что за история? Криминал?

– Рокфорд = криминал, – приводит слова Бережного сайт агентства Winners.