Ни один матч первого дня МЧМ-2026 в США не собрал полный стадион

Вчера, 26 декабря, стартовал молодёжный чемпионат мира — 2026. Турнир проходит в США, штат Миннесота, на двух аренах. Как сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ), ни один матч первого дня МЧМ не собрал полный стадион.

Стадион «3М Арена Мариуччи» вмещает 10 257 человек. Он был заполнен на 28,6% в игре между сборными Финляндии и Дании и на 53,6% во время матча Канады с Чехией. Основной стадион турнира «Гранд Казино Арена» вмещает 17 954 человека. В игре между Швецией и Словакией посещаемость составила 5125 зрителей (28,5%). Встреча хозяев турнира с Германией также не собрала полный стадион – 14 276 человек (79,5%).