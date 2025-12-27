Скидки
Голкипера «Айлендерс» Сорокина включили в список травмированных

Голкипера «Айлендерс» Сорокина включили в список травмированных
Комментарии

Российский голкипер «Нью‑Йорк Айлендерс» Илья Сорокин помещён в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X.

Отметим, что датой включения хоккеиста в список указывается 20 декабря. В понедельник, 22 декабря, клуб сообщал, что Сорокин получил небольшое повреждение и вернётся на лёд после праздничного перерыва в НХЛ. Таким образом, в состав команды из АХЛ был вызван швед Маркус Хёгберг.

Сорокину 30 лет. В текущем сезоне Илья сыграл за клуб 24 матча, одержав 12 побед при трёх шат-аутах, отражая в среднем 91% бросков по воротам.

«Айлендерс» на данный момент находятся на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 44 очками в 37 играх.

