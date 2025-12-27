Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мышкин: Моторыгин отлично сыграл на КПК, это отразилось и на его выступлениях в «Динамо»

Мышкин: Моторыгин отлично сыграл на КПК, это отразилось и на его выступлениях в «Динамо»
Комментарии

Олимпийский чемпион, легендарный голкипер сборной СССР Владимир Мышкин высказался о прогрессе вратаря московского «Динамо» Максима Моторыгина.

– Стараюсь поменьше говорить о наших вратарях и хвалить их. Но вы посмотрите, как прибавил Моторыгин и как качественно он отыграл, например, всё в том же Ярославле. У Подъяпольского появляется сильный конкурент, и это только на пользу команде.

– Причины такого прогресса Моторыгина?
– Не понаслышке знаю, что вызов в сборную – на турнир любого уровня – для вратаря крайне полезен. Он позволяет выйти на новый уровень – и мотивации, и психологии, внутренней уверенности. Сборная – это всегда новая ступенька. Моторыгин отлично сыграл на Кубке Первого канала. И это отразилось и на его выступлениях в клубе, – приводит слова Мышкина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Эксклюзив
Третьяк — о прогрессе российских вратарей в КХЛ: самый свежий пример — Моторыгин
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android