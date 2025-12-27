Мышкин: Моторыгин отлично сыграл на КПК, это отразилось и на его выступлениях в «Динамо»

Олимпийский чемпион, легендарный голкипер сборной СССР Владимир Мышкин высказался о прогрессе вратаря московского «Динамо» Максима Моторыгина.

– Стараюсь поменьше говорить о наших вратарях и хвалить их. Но вы посмотрите, как прибавил Моторыгин и как качественно он отыграл, например, всё в том же Ярославле. У Подъяпольского появляется сильный конкурент, и это только на пользу команде.

– Причины такого прогресса Моторыгина?

– Не понаслышке знаю, что вызов в сборную – на турнир любого уровня – для вратаря крайне полезен. Он позволяет выйти на новый уровень – и мотивации, и психологии, внутренней уверенности. Сборная – это всегда новая ступенька. Моторыгин отлично сыграл на Кубке Первого канала. И это отразилось и на его выступлениях в клубе,