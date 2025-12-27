«Ребята молодцы, проявили характер». Тренер «Амура» Андриевский — о победе над «Барысом»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Барысом» (4:1) и заявил, что доволен действиями своих хоккеистов.

— Все понимали важность сегодняшней игры. Мы и соперники находимся рядом. Понятно, что ещё много игр впереди, ещё не всё потеряно, но нужно было сегодня выиграть. Ребята наши молодцы, проявили хороший мужской характер. По большому счёту выполнили всё, о чём мы договорились. Единственное, в третьем периоде пришлось немножко поиграть в зоне обороны. В начале периода преимущество было у «Барыса», сильно они насели на нас, такой навал у них был хороший, но ребята, ещё раз повторюсь, выдержали, перевели игру от наших ворот подальше и в конце уже удержали победный счет.

— У вашей команды в этом выезде две победы и два проигрыша. Как вы оцениваете эту серию?

— Если брать чисто очковую составляющую, то 50% с выезда — это хороший результат. Я уже до этого говорил, что всегда хочется большего, тем более когда встречаешься с конкурентами, которые в турнирной таблице находятся рядом. Хотелось лучше, но 50% — для нас тоже хороший результат.

— С чем связываете волнообразную игру в большинстве?

— Именно сегодня большинство не получилось. Опять же, можно сказать, что и «Барыс» сыграл хорошо в обороне, не дали нам ничего сделать. Здесь ещё можно так посмотреть с другой стороны, что четвёртая игра была, усталость накопилась, одни и те же ребята играют, — приводит слова Андриевского сайт «Барыса».