Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ребята молодцы, проявили характер». Тренер «Амура» Андриевский — о победе над «Барысом»

«Ребята молодцы, проявили характер». Тренер «Амура» Андриевский — о победе над «Барысом»
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Барысом» (4:1) и заявил, что доволен действиями своих хоккеистов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Шварёв (Слепец) – 09:05 (5x5)     0:2 Филатьев (Балдаев, Свечников) – 25:11 (5x5)     0:3 Ураков (Рыков, Петьков) – 28:56 (5x5)     1:3 Панюков (Асетов) – 39:39 (5x5)     1:4 Гиздатуллин (Рыков) – 58:56 (en)    

— Все понимали важность сегодняшней игры. Мы и соперники находимся рядом. Понятно, что ещё много игр впереди, ещё не всё потеряно, но нужно было сегодня выиграть. Ребята наши молодцы, проявили хороший мужской характер. По большому счёту выполнили всё, о чём мы договорились. Единственное, в третьем периоде пришлось немножко поиграть в зоне обороны. В начале периода преимущество было у «Барыса», сильно они насели на нас, такой навал у них был хороший, но ребята, ещё раз повторюсь, выдержали, перевели игру от наших ворот подальше и в конце уже удержали победный счет.

— У вашей команды в этом выезде две победы и два проигрыша. Как вы оцениваете эту серию?
— Если брать чисто очковую составляющую, то 50% с выезда — это хороший результат. Я уже до этого говорил, что всегда хочется большего, тем более когда встречаешься с конкурентами, которые в турнирной таблице находятся рядом. Хотелось лучше, но 50% — для нас тоже хороший результат.

— С чем связываете волнообразную игру в большинстве?
— Именно сегодня большинство не получилось. Опять же, можно сказать, что и «Барыс» сыграл хорошо в обороне, не дали нам ничего сделать. Здесь ещё можно так посмотреть с другой стороны, что четвёртая игра была, усталость накопилась, одни и те же ребята играют, — приводит слова Андриевского сайт «Барыса».

Материалы по теме
Видео
«Амур» обыграл «Барыс» на выезде, у астанчан четвёртое поражение подряд
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android