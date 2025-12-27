Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Барыса» Кравец прокомментировал поражение от «Амура»

Главный тренер «Барыса» Кравец прокомментировал поражение от «Амура»
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Амура» (1:4) и низкой реализации моментов в домашней серии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Шварёв (Слепец) – 09:05 (5x5)     0:2 Филатьев (Балдаев, Свечников) – 25:11 (5x5)     0:3 Ураков (Рыков, Петьков) – 28:56 (5x5)     1:3 Панюков (Асетов) – 39:39 (5x5)     1:4 Гиздатуллин (Рыков) – 58:56 (en)    

«Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков. Очень здорово, что сегодня такое количество людей пришло поддержать. К сожалению, мы не порадовали их победой. Вся серия, можно сказать, парадоксальная получилась. По результату – безобразие, очень плохая серия, неудовлетворительная. По созданным моментам, по работе ребят, по броскам, по количеству голевых моментов – мы вроде чемпионы. Но, к сожалению, в хоккее решают голы, забитые и пропущенные.

Претензии есть к нападающим. Последние три игры: сегодня — 40 бросков, в прошлый раз — 42, с «Трактором» — почти 40 бросков. Но мы забили всего три гола. Из-за этого и счёт такой. Ну и плюс, конечно, я стараюсь не обвинять вратарей, да даже и сейчас, не хочу обвинять их. Но должна быть ответственность. Вратари тоже должны нас выручать. По статистике, которая у нас в сезоне, мы ни одного матча не выиграли, когда вратарь отразил 80% бросков. Все наши победы были подкреплены хорошей игрой вратаря, и процент был больше 92. Здесь всё связано, нужно забивать и нужно ловить, тогда будет положительный результат. А ошибки, естественно, есть.

Сегодня, допустим, мы сопернику дали создать только шесть моментов, а игру мы проиграли. Нужна реализация, нужна ответственность за момент, который для тебя создала вся команда. Нужно терпеть, продолжать работать, руки нельзя опускать. Впереди — очень тяжёлая игра, может быть, с одним из самых сильных соперников в лиге, поэтому будем готовиться дальше», — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».

