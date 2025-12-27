Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс – Трактор, результат матча 27 декабря 2025 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» с минимальным преимуществом обыграл «Трактор»
Комментарии

Сегодня, 27 декабря, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Хмелевски (Семёнов) – 06:40 (5x5)     1:1 Дронов (Кравцов, Глотов) – 23:53 (5x5)     2:1 Пустозёров (Лямкин, Дыняк) – 26:03 (5x5)     3:1 Сафонов (Галимов, Хмелевски) – 36:02 (4x3)     3:2 Ливо (Гросс, Григоренко) – 48:29 (5x3)    

На седьмой минуте нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски забил первый гол. На 24-й минуте защитник «Трактора» Григорий Дронов сравнял счёт. На 27-й минуте форвард Алексей Пустозёров вывел казанцев вперёд. На 37-й минуте нападающий Илья Сафонов забросил третью шайбу в ворота челябинцев. На 49-й минуте форвард Джош Ливо сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 3:2.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 40 матчей, в которых набрал 52 очка, занимая третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 41 очком после 40 встреч располагается на шестой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
50 млн рублей и лучший юниор системы за 8 голов. «Ак Барс» ошибся с трансфером Денисенко? 50 млн рублей и лучший юниор системы за 8 голов. «Ак Барс» ошибся с трансфером Денисенко?
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android