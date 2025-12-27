«Ак Барс» с минимальным преимуществом обыграл «Трактор»

Сегодня, 27 декабря, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

На седьмой минуте нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски забил первый гол. На 24-й минуте защитник «Трактора» Григорий Дронов сравнял счёт. На 27-й минуте форвард Алексей Пустозёров вывел казанцев вперёд. На 37-й минуте нападающий Илья Сафонов забросил третью шайбу в ворота челябинцев. На 49-й минуте форвард Джош Ливо сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 3:2.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 40 матчей, в которых набрал 52 очка, занимая третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 41 очком после 40 встреч располагается на шестой строчке Востока.