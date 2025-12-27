Форвард «Адмирала» Дарьин выбыл на длительный срок из‑за травмы

Нападающий «Адмирала» Александр Дарьин внесён в список травмированных, сообщает пресс‑служба клуба. Форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (2:4) и выбыл на длительный срок.

В нынешнем сезоне 25‑летний хоккеист провёл за «Адмирал» 23 игры, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. Всего на счету нападающего 169 матчей в КХЛ и 65 (24+41) очков.

«Адмирал» на данный момент занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Ильнура Гизатуллина набрала 30 очков после 37 встреч.