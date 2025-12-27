Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард «Адмирала» Дарьин выбыл на длительный срок из‑за травмы

Форвард «Адмирала» Дарьин выбыл на длительный срок из‑за травмы
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Александр Дарьин внесён в список травмированных, сообщает пресс‑служба клуба. Форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (2:4) и выбыл на длительный срок.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Пьянов, Федотов) – 04:07 (5x5)     0:2 Широков (Уилсон, Аланов) – 13:52 (5x4)     0:3 Климович (Яковлев, Валитов) – 38:12 (5x5)     1:3 Шулак (Сошников, Завгородний) – 52:52 (5x4)     1:4 Бек (Неколенко, Уилсон) – 55:20 (5x5)     2:4 Шулак (Тертышный, Завгородний) – 59:53 (5x5)    

В нынешнем сезоне 25‑летний хоккеист провёл за «Адмирал» 23 игры, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. Всего на счету нападающего 169 матчей в КХЛ и 65 (24+41) очков.

«Адмирал» на данный момент занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Ильнура Гизатуллина набрала 30 очков после 37 встреч.

Новости. Хоккей
