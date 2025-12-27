Скидки
Хо-Сэнг подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца текущего сезона

Хо-Сэнг подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца текущего сезона
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Джош Хо-Сэнг подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона-2025/2026 с зарплатой в 5 млн рублей + бонусы.

29-летний форвард ранее выступал за уфимский клуб в сезоне-2022/2023, проведя пять матчей и набрав 1 (0+1) очко с учётом плей-офф.

Последние два сезона нападающий провёл в ECHL. В текущей регулярке он отметился четырьмя результативными передачами в шести играх за клуб «Флорида Эверблейдс».

«Салават Юлаев» на данный момент находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Виктора Козлова набрала 35 очков после 39 матчей.

