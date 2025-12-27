Корешков: Новый год — время чудес, будем надеяться, что команда преобразится

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хороший матч, была интрига, были моменты, могли спасти матч, но решающим был второй период, отрезок, когда мы много шайб теряли в средней зоне, за что и поплатились, догоняли, но не хватило времени. Извлечём уроки, постараемся в последнем матче года сыграть лучше.

Наша команда не в том положении, чтобы делить команды [по силе], настраиваемся одинаково и на «Ладу», и на «Ак Барс». Календарь есть календарь. Будем надеяться, что команда преобразится, будет лучше. Новый год – время чудес», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.