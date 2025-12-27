Скидки
Главный тренер «Трактора» Корешков высказался об обмене Джиошвили на Дер-Аргучинцева

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал обмен с московским «Динамо», в результате которого челябинский клуб покинул форвард Семён Дер-Аргучинцев, а пополнил — нападающий Максим Джиошвили.

«Что касается работы главным тренером, то я оказался в своей тарелке, а учиться надо всегда и постоянно.
Разговоры с Дроновым велись и до меня, и сейчас, парень может играть лучше, беседуем, впереди половина сезона – наладим отношения.

Вопрос по обменам не ко мне. Максим Джиошвили – хороший игрок, нужный для «Трактора», но обменами занимаюсь не я», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

