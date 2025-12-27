Гатиятулин высказался о домашней победе «Ак Барса» над «Трактором»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу над «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Помогла домашняя арена. Понимали, что соперник попытается воспользоваться тем, что мы выпали из игрового ритма, обратили на это внимание при подготовке к матчу.

Пауза в календаре накладывает свой отпечаток, нет полностью команды в деле, где-то не можем наигрывать связки. Большинство тоже требует тренировки, поэтому, что имеем, высокие задачи от нас никто не снимал.

Мы не меняли состав спецбригад, важно было посмотреть на всех ребят из обоймы, понять потенциал ребят. Последние два занятия провели в новых сочетаниях, смотрим, забили гол при большинстве, хорошие комбинации были, где-то не хватало точности в завершении», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.