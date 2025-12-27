Скидки
Гатиятулин — о Барабанове и Кателевском: доктора делают всё возможное

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья нападающих команды Александра Барабанова и Дмитрия Кателевского.

«Весь месяц такой, что есть моменты простуды, это сказывалось на тренировочном процессе, вынужденные изменения, но доктора делают всё возможное, чтобы мы увидели всех в деле как можно скорее.

Были две большие паузы, возможность привлечь ребят из «Ирбиса», «Барса», из Альметьевска, для них — прочувствовать атмосферу, для нас — на них ближе посмотреть. Всё на уровне конкуренции, чтобы попасть в игру, нужно выигрывать эту конкуренцию», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

