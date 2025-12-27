Хмелевски — о победе над «Трактором»: в третьем периоде соперник играл особенно хорошо

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал победу над «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Здорово, что сегодня победили, ведь сейчас очень высокая плотность в верхней части таблицы. В третьем периоде соперник играл особенно хорошо.

Думаю, все понимают, что регулярный чемпионат – это долгий путь, марафон. Просто делаем свою работу. Излишне не радуемся, излишне не разочаровываемся», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 40 матчей, в которых набрал 52 очка, занимая третье место в турнирной таблице Восточной конференции.