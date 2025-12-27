Хмелевски: всем нравилось, когда игры шли через день, а сезон завершался в апреле

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски заявил, что всем больше нравилось, когда игры регулярного чемпионата шли через день, а сезон завершался в апреле.

«Как провели время в паузу? Тренировались, готовились. Паузы, конечно, неприятные для хоккейного ритма и нужно держать себя в форме. Всем нравилось, когда игры регулярного чемпионата шли через день, а сезон завершался в апреле – было лучше.

Усталости нет, это наша работа, нравится играть через день и поддерживать ритм. И летом приятнее быть на улице, а не на катке», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.