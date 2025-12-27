Скидки
Разин: в «Металлурге» созданы шикарные условия, никто не лезет, не задаёт вопросы

Разин: в «Металлурге» созданы шикарные условия, никто не лезет, не задаёт вопросы
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о продлении контракта с магнитогорским клубом, а также прокомментировал слухи об интересе со стороны других команд. В пятницу, 26 декабря, «Металлург» продлил соглашение со специалистом на два года.

– Вы заявили на пресс-конференции о своём новом контракте: «Не верьте тому, что пишут…» А как было на самом деле?
– Позвонил агент и сказал, что «Магнитка» вышла на переговоры. Я слегка удивился, что так рано. Но агент проделал работу, и меня всё устроило. От добра добра не ищут. Посоветовался с семьёй. Спросил у тренерского штаба, как они на это смотрят. Все согласились: да, идём дальше вместе.

– Сколько длились переговоры?
– Пару недель точно.

– Правда, что на вас претендовал СКА? Поэтому «Металлург» поспешил вас переподписать.
– Нет смысла комментировать слухи и раскрывать все нюансы. Агент мне всегда говорил, что интерес ко мне как к тренеру есть.

– Всё ли идеально для вас в «Магнитке»?
– Меня вообще всё устраивает по поводу работы. Мне созданы шикарные условия. Все спортивные решения, которые я принимаю, не подвергаются сомнению со стороны руководства. Какая тактика, как формируется состав на матч, что я делаю как тренер – ко мне никто не лезет и не задаёт вопросы, почему вот так, – приводит слова Разина «Матч ТВ».

