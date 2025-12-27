Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Трактора» Кадейкин ответил, какие изменения внёс Корешков

Комментарии

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (2:3) и рассказал, что изменилось в челябинском клубе после назначения главным тренером Евгения Корешкова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Хмелевски (Семёнов) – 06:40 (5x5)     1:1 Дронов (Кравцов, Глотов) – 23:53 (5x5)     2:1 Пустозёров (Лямкин, Дыняк) – 26:03 (5x5)     3:1 Сафонов (Галимов, Хмелевски) – 36:02 (4x3)     3:2 Ливо (Гросс, Григоренко) – 48:29 (5x3)    

— Второй период всё сломал?
— Нет. Дали сопернику больше пространства, дали проводить атаки с ходу и выходы «два в одного». Первый гол так пропустили. Нерасторопно сыграли.

— В Казани проиграли 10 раз подряд. Почему так?
— Каждую игру по отдельности нужно смотреть. Все эти вещи, которые перечислил, их надо исправлять. Тогда будет лучше.

— Что изменил Евгений Корешков после Бенуа Гру?
— Понятно, что много изменений. У тренера свои требования. Больше контролировать шайбу и не отдавать её. Так будет легче играть.

— Игра стала более комбинационной?
— Да, у нас играющая команда. Надо прибавлять в движении и контроле шайбы. Если мы будем это улучшать, всё будет хорошо.

— Поздравляю «Трактор» с днём рождения, 78 лет. Чем запомнился уходящий год? Финалом?
— Нужно поздравить клуб и болельщиков. Что касается прошедшего года, тяжело сейчас сказать. Не хочется возвращаться в прошлый сезон, мы строим новый, – приводит слова Кадейкина Metaratings.

«Ак Барс» с минимальным преимуществом обыграл «Трактор»
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
