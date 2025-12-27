Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Сибири» Косолапов высказался о своей результативности

Нападающий «Сибири» Косолапов высказался о своей результативности
Комментарии

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов прокомментировал свою результативность в новосибирском клубе. 23-летний форвард перешёл из «Торпедо» по ходу текущего сезона, став частью обмена нападающего Владимира Ткачёва. В «Сибири» Косолапов набрал 13 (7+6) очков за девять матчей.

– Антон, в «Сибири» ты начал идти по графику «два очка за матч». Сам удивлён тем, что с тобой происходит?
– Наверное, такое вообще впервые со мной происходит. В целом сезон складывается удачно. Я достаточно неплохо шёл в ВХЛ по очкам. Слава богу, в «Сибири» хорошо влился в коллектив. Сложилась некая «химия». Возможно, о ней пока что рано говорить, но пока что у меня всё получается. Я этому рад. Надеюсь, у меня в каждом матче выходит приносить пользу команде.

– Если бы тебе в начале сезона сказали, что ты будешь пачками класть голы в КХЛ, насколько сильно ты бы этому удивился?
– Я бы никому не поверил, мне такое даже не снилось. Конечно, мне хотелось начать играть в КХЛ, но я не знал, как это получится. Старался и работал, чтобы попасть сюда. Не знаю, сколько матчей у меня получится сыграть. В любом случае стараюсь не зазнаваться, ведь я провёл в КХЛ только первые свои игры. Всё впереди, работаю дальше.

– КХЛ назвала тебя лучшим нападающим недели. Насколько приятен для тебя такой индивидуальный титул?
– Это большой и приятный бонус. Спасибо лиге за то, что она меня отметила, а ребятам – за то, что они мне помогают на льду и в быту. Так что в этом не только моя заслуга. Стараюсь не смотреть на личные результаты, они должны быть на втором плане. У нас сейчас важный период в сезоне, команде нужно набирать очки. Так что все мысли только о победах, – приводит слова Косолапова AllHockey.

Комментарии
