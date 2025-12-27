Скидки
Главная Хоккей Новости

Экс-вратарь клубов НХЛ Дубник: не думаю, что Флёри вернётся на роль сменщика

Бывший вратарь клубов НХЛ Деван Дубник высказался о возможном возвращении голкипера Марка-Андре Флёри в лигу. Ранее сообщалось, что 41-летний канадец готов возобновить карьеру при наличии подходящей возможности.

«Флёри – настоящий боец. Я не думаю, что он вернётся на роль сменщика. Правильный сценарий – это место основного вратаря или хотя бы возможность за него побороться. И шанс выиграть Кубок Стэнли.

Если говорить о вариантах, то есть «Эдмонтон» – команда, претендующая на титул. Теоретически он мог бы стать там первым номером.

Ещё, пожалуй, «Монреаль». Он родом из Квебека и, наверное, мечтал сыграть за «Канадиенс» в детстве. И у них сейчас есть проблемы во вратарской линии», – приводит слова Дубника Sportskeeda.

В прошлом сезоне Флёри играл за «Миннесоту Уайлд», за которую провёл 26 матчей с 89,9% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,94. Осенью он сыграл один период в выставочной игре за свой первый клуб в НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Этот выход был заявлен как прощальный матч трёхкратного обладателя Кубка Стэнли.

