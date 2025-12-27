«Завистники есть всегда». Плющев — о критике в адрес Овечкина из-за безголевой серии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на критику в адрес российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со стороны болельщиков в связи с его девятиматчевой серии без голов.

«Знаете, кому-то приятно, кому-то неприятно. То, что есть злопыхатели, конечно, они есть. Когда Александр решал проблемы с «Вашингтоном» и добивался результатов, [они молчали]. Завистники есть всегда, и всегда они будут», – приводит слова Плющева Vprognoze.

Ранее Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по серии матчей без голов и передач. После дубля в ворота «Виннипег Джетс» (1:5) 14 декабря звёздный капитан столичной команды не смог отметиться заброшенными шайбами и голевыми пасами в пяти встречах подряд.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. На счету хоккеиста 1528 матчей, 911 голов и 743 результативные передачи. Соглашение игрока со столичным клубом действует до лета 2026 года.