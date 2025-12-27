«Сами себе создали проблемы в конце». Яшкин — о победе «Ак Барса» над «Трактором»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал победу над «Трактором» (3:2) и высказался о недопуске сборной России на молодёжный чемпионат мира — 2026, который проходит в США.

– Выиграли 10-й раз подряд в Казани у «Трактора». В чём секрет?

– Статистика это для вас, журналистов. Игра? Сами себе создали проблемы в конце. Так вроде неплохая игра была.

– Что запомнилось в году на льду и вне его?

– Дай бог, чтобы нас ждало всё самое интересное в следующем году. Все всё понимают.

– Впереди «Северсталь». Почти три года «Ак Барс» не может её обыграть. Приятно будет закончить год на мажорной ноте?

– Ну, конечно! 30-го числа и посмотрим. Они играют по-другому, чем всё остальные.

– Следишь за МЧМ, может? Увы, без России.

– Видел какие-то хайлайты, голы. Всегда интересно, ведь это молодёжный хоккей, поэтому классный турнир. Жаль, конечно, что нет россиян. Очень обидно за ребят, что у них нет возможности показать себя, – приводит слова Яшкина Metaratings.