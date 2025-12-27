Скидки
Главная Хоккей Новости

«Сами себе создали проблемы в конце». Яшкин — о победе «Ак Барса» над «Трактором»

«Сами себе создали проблемы в конце». Яшкин — о победе «Ак Барса» над «Трактором»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал победу над «Трактором» (3:2) и высказался о недопуске сборной России на молодёжный чемпионат мира — 2026, который проходит в США.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Хмелевски (Семёнов) – 06:40 (5x5)     1:1 Дронов (Кравцов, Глотов) – 23:53 (5x5)     2:1 Пустозёров (Лямкин, Дыняк) – 26:03 (5x5)     3:1 Сафонов (Галимов, Хмелевски) – 36:02 (4x3)     3:2 Ливо (Гросс, Григоренко) – 48:29 (5x3)    

– Выиграли 10-й раз подряд в Казани у «Трактора». В чём секрет?
– Статистика это для вас, журналистов. Игра? Сами себе создали проблемы в конце. Так вроде неплохая игра была.

– Что запомнилось в году на льду и вне его?
– Дай бог, чтобы нас ждало всё самое интересное в следующем году. Все всё понимают.

– Впереди «Северсталь». Почти три года «Ак Барс» не может её обыграть. Приятно будет закончить год на мажорной ноте?
– Ну, конечно! 30-го числа и посмотрим. Они играют по-другому, чем всё остальные.

– Следишь за МЧМ, может? Увы, без России.
– Видел какие-то хайлайты, голы. Всегда интересно, ведь это молодёжный хоккей, поэтому классный турнир. Жаль, конечно, что нет россиян. Очень обидно за ребят, что у них нет возможности показать себя, – приводит слова Яшкина Metaratings.

«Ак Барс» с минимальным преимуществом обыграл «Трактор»
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
