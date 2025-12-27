Результаты матчей КХЛ на 27 декабря 2025 года

Сегодня, 27 декабря, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 27 декабря 2025 года:

«Барыс» – «Амур» — 1:4;

«Ак Барс» – «Трактор» — 3:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 54 очками после 41 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 60 очков после 38 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.