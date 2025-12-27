Результаты матчей ВХЛ на 27 декабря 2025 года

Сегодня, 27 декабря, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 27 декабря 2025 года:

«Магнитка» – «Звезда» — 0:1;

«Южный Урал» – «Химик» — 0:4;

«Барс» – «Металлург» Нк — 2:6;

ЦСК ВВС – «Динамо-Алтай» — 1:2 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 63 очка в 38 матчах. Второе место занимает «Югра» с 62 очками после 38 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.