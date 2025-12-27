Результаты матчей МХЛ на 27 декабря 2025 года

Сегодня, 27 декабря, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 27 декабря 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – ХК «Капитан» — 0:2;

«Стальные Лисы» – «Белые Медведи» — 2:3;

«Тюменский Легион» – «Локо-76» — 1:5;

«Красноярские Рыси» – «Снежные Барсы» — 2:3;

МХК «Спартак MAX» – МХК «Динамо» М — 2:3;

«АКМ Новомосковск» – «Ладья» — 2:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 61 очком после 34 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 54 очка после 36 матчей.