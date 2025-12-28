Скидки
Словакия — Германия, результат матча 27 декабря 2025, счет 4:1, МЧМ 2026

Словакия уверенно обыграла Германию в матче молодёжного ЧМ
Завершился матч молодёжного чемпионата мира, в котором встречались сборные Словакии и Германии. Команды играли на стадионе «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США). Сборная Словакии одержала победу со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

U20 ЧМ-2026 . Группа A
27 декабря 2025, суббота. 22:00 МСК
Словакия U20
Окончен
4 : 1
Германия U20
1:0 Хренко (Немец) – 10:33 (5x5)     2:0 Хренко (Немец, Страка) – 19:12 (5x4)     3:0 Немец (Хренко, Радивоевич) – 33:23 (5x4)     3:1 Вильхофт (Левандовский) – 51:09 (5x5)     4:1 Белушко – 59:07 (en)    

На 11-й минуте счёт открыл нападающий сборной Словакии Томаш Хренко. В концовке первого периода он оформил дубль. Во втором периоде третий гол словаков забил форвард Адам Немец. Единственную шайбу сборной Германии забросил нападающий Дастин Вильхофт на 52-й минуте. В концовке встречи защитник словаков Адам Белушко забил в пустые ворота.

Это первая победа сборной Словакии на турнире, Германия проиграла второй матч. Чемпионат мира проходит в США с 26 декабря по 6 января.

Календарь матчей МЧМ-2026
Турнирная таблица МЧМ-2026
