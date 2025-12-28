Словакия уверенно обыграла Германию в матче молодёжного ЧМ

Завершился матч молодёжного чемпионата мира, в котором встречались сборные Словакии и Германии. Команды играли на стадионе «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США). Сборная Словакии одержала победу со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

На 11-й минуте счёт открыл нападающий сборной Словакии Томаш Хренко. В концовке первого периода он оформил дубль. Во втором периоде третий гол словаков забил форвард Адам Немец. Единственную шайбу сборной Германии забросил нападающий Дастин Вильхофт на 52-й минуте. В концовке встречи защитник словаков Адам Белушко забил в пустые ворота.

Это первая победа сборной Словакии на турнире, Германия проиграла второй матч. Чемпионат мира проходит в США с 26 декабря по 6 января.