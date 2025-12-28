Федерация хоккея Канады извинилась перед Чехией за поведение своих игроков на МЧМ-2026

Федерация хоккея Канады извинилась перед игроками молодежной сборной Чехии (7:5) за поведение игроков своей команды после матча МЧМ-2026.
«После вчерашнего матча молодёжная сборная Канады покинула лёд, не пожав руки игрокам сборной Чехии. Федерация хоккея Канады берёт на себя полную ответственность за этот недосмотр и приносит извинения команде Чехии, Чешской федерации хоккея и Международной федерации хоккея (ИИХФ) за допущенную ошибку», — написано на официальной странице Федерации хоккея Канады в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что перед началом матча молодёжного чемпионата мира — 2026 между сборными Чехии и Канады хоккеисты североамериканской команды провоцировали своих соперников. Канадцы во время разминки пересекли территорию чехов и показательно задевали соперников клюшками.
