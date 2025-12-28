ИИХФ начало расследование инцидента после матча Канады и Чехии на МЧМ-2026

Международная федерация хоккея начало расследование инцидента после матча МЧМ-2026 между сборными Канады и Чехии (5:7).

«ИИХФ открыла дисциплинарное разбирательство по инциденту, произошедшему после матча между сборными Канады и Чехии 26 декабря 2025 года. Дело будет рассмотрено в соответствии с Дисциплинарным регламентом ИИХФ и установленными процедурами.

ИИХФ привержена защите турнира и сохранению его целостности. От всех участников ожидается соблюдение высочайших стандартов поведения для обеспечения честности, уважения и доверия к соревнованию», — говорится в заявлении на официальном сайте ИИХФ.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Канады не пожали руку игроками Чехии после матча. Также канадцы провоцировали чехов на разминке перед матчем.