ИИХФ начало расследование инцидента после матча Канады и Чехии на МЧМ-2026
Международная федерация хоккея начало расследование инцидента после матча МЧМ-2026 между сборными Канады и Чехии (5:7).
U20 ЧМ-2026 . Группа B
27 декабря 2025, суббота. 04:30 МСК
Чехия U20
Окончен
5 : 7
Канада U20
0:1 Мартин (Маккенна, Хейдж) – 13:53 (5x5) 1:1 Полетин (Бенак, Пшеничка) – 17:01 (5x5) 1:2 Хейдж (Мартин, Дэнфорд) – 17:38 (5x5) 2:2 Чихар (Бенак, Ман) – 24:02 (5x5) 3:2 Сикора (Чихар, Нестрашил) – 32:13 (5x5) 3:3 Парех (Рид, Денуайе) – 37:02 (5x5) 3:4 Парех (Маккенна, Решни) – 43:49 (5x4) 4:4 Полетин (Сикора, Галвас) – 45:21 (5x5) 4:5 Игинла (Миса, Маккензи) – 46:32 (5x5) 4:6 Маккензи (Хейдж) – 49:12 (5x5) 5:6 Галвас (Нестрашил, Чихар) – 55:26 (5x5) 5:7 Мартон (Бодуан, Маккензи) – 59:00 (en)
«ИИХФ открыла дисциплинарное разбирательство по инциденту, произошедшему после матча между сборными Канады и Чехии 26 декабря 2025 года. Дело будет рассмотрено в соответствии с Дисциплинарным регламентом ИИХФ и установленными процедурами.
ИИХФ привержена защите турнира и сохранению его целостности. От всех участников ожидается соблюдение высочайших стандартов поведения для обеспечения честности, уважения и доверия к соревнованию», — говорится в заявлении на официальном сайте ИИХФ.
Ранее сообщалось, что игроки сборной Канады не пожали руку игроками Чехии после матча. Также канадцы провоцировали чехов на разминке перед матчем.
