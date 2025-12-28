Скидки
«Всё начинается уже сегодня». Тренер «Вашингтона» — о предстоящем матче с «Нью-Джерси»

«Всё начинается уже сегодня». Тренер «Вашингтона» — о предстоящем матче с «Нью-Джерси»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о предстоящем матче с «Нью-Джерси Дэвилз» в регулярном чемпионате НХЛ, который состоится 28 декабря.

«Все эти 22 матча до Олимпиады будут чрезвычайно важны. Я смотрю на всю конференцию в целом. Если взглянуть на текущее положение и на команды, которые сейчас хорошо играют — «Баффало», «Питтсбург», «Филадельфию» и дальше по списку. Когда ты играешь внутри своей конференции, а по ходу этого отрезка мы в какой-то момент отправимся и на Запад, ты, по сути, почти всегда выходишь против соперника, с которым идёшь ноздря в ноздрю, исходя из того, как сейчас выглядит Восточная конференция.

Так что всё начинается уже сегодня, и мы будем концентрироваться на краткосрочных задачах. Да, мы немного говорили о глобальной картине и большом отрезке в целом, но сейчас наше внимание будет максимально сосредоточено на каждом отдельном матче и на том, чтобы отдать всё необходимое в игре против «Нью-Джерси» сегодня вечером», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка.

