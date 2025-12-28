«Я подаю плохой пример». Капитан Канады – о своём поведении в матче с Чехией на МЧМ-2026

Капитан национальной команды Канады Портер Мартон извинился за своё поведение во время матча МЧМ-2026 с национальной командой Чехии (7:5). После гола в пустые ворота он провоцировал игроков Чехии, за что получил предупреждение за неспортивное поведение.

«Я должен извиниться за свои действия, которые я совершил вчера в конце игры. Это неприемлемо, и так быть не должно. Как капитан этой команды, я подаю плохой пример остальным ребятам… Я беру на себя полную ответственность», — приводит слова Мартоне журналист Марк Мастер на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что канадские игроки не пожали руку чехам после матча. ИИХФ уже начало расследование инцидента.