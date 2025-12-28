Скидки
«Я подаю плохой пример». Капитан Канады – о своём поведении в матче с Чехией на МЧМ-2026

Комментарии

Капитан национальной команды Канады Портер Мартон извинился за своё поведение во время матча МЧМ-2026 с национальной командой Чехии (7:5). После гола в пустые ворота он провоцировал игроков Чехии, за что получил предупреждение за неспортивное поведение.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
27 декабря 2025, суббота. 04:30 МСК
Чехия U20
Окончен
5 : 7
Канада U20
0:1 Мартин (Маккенна, Хейдж) – 13:53 (5x5)     1:1 Полетин (Бенак, Пшеничка) – 17:01 (5x5)     1:2 Хейдж (Мартин, Дэнфорд) – 17:38 (5x5)     2:2 Чихар (Бенак, Ман) – 24:02 (5x5)     3:2 Сикора (Чихар, Нестрашил) – 32:13 (5x5)     3:3 Парех (Рид, Денуайе) – 37:02 (5x5)     3:4 Парех (Маккенна, Решни) – 43:49 (5x4)     4:4 Полетин (Сикора, Галвас) – 45:21 (5x5)     4:5 Игинла (Миса, Маккензи) – 46:32 (5x5)     4:6 Маккензи (Хейдж) – 49:12 (5x5)     5:6 Галвас (Нестрашил, Чихар) – 55:26 (5x5)     5:7 Мартон (Бодуан, Маккензи) – 59:00 (en)    

«Я должен извиниться за свои действия, которые я совершил вчера в конце игры. Это неприемлемо, и так быть не должно. Как капитан этой команды, я подаю плохой пример остальным ребятам… Я беру на себя полную ответственность», — приводит слова Мартоне журналист Марк Мастер на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что канадские игроки не пожали руку чехам после матча. ИИХФ уже начало расследование инцидента.

Новости. Хоккей
