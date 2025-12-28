Скидки
Латвия — Канада, результат матча 28 декабря 2025, счет 1:2 ОТ, МЧМ 2026

Сборная Канады в овертайме обыграла Латвию на МЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Латвии встречалась с национальной командой Канады. Игра прошла в Миннеаполисе на стадионе «3М Арена Мариуччи» и закончилась победой канадцев в овертайме со счётом 2:1.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
28 декабря 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Латвия U20
Окончен
1 : 2
ОТ
Канада U20
0:1 Решни (Маккенна, Брунике) – 22:22 (5x4)     1:1 Берзкалнс (Сартс, Дилевка) – 58:02 (5x5)     1:2 Хейдж (Маккенна, Парех) – 60:44 (4x3)    

В составе сборной Канады гол забил Коул Решни и Майкл Хейдж. За сборную Латвии отличился Рудольф Берзкалнс.

Для Латвии этот матч стал первым на турнире. Сборная Канады, в свою очередь, ранее обыграла национальную команду Чехии со счётом 7:5.

В следующем матче сборная Латвии встретится с Финляндией, а Канада поведёт матч с Данией. Игры пройдут 29 и 30 декабря соответственно.

Действующим победителем турнира является сборная США, которая в решающем матче прошлогоднего турнира обыграла национальную команду Финляндии (4:3 ОТ).

