Сборная Канады в овертайме обыграла Латвию на МЧМ-2026

Завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Латвии встречалась с национальной командой Канады. Игра прошла в Миннеаполисе на стадионе «3М Арена Мариуччи» и закончилась победой канадцев в овертайме со счётом 2:1.

В составе сборной Канады гол забил Коул Решни и Майкл Хейдж. За сборную Латвии отличился Рудольф Берзкалнс.

Для Латвии этот матч стал первым на турнире. Сборная Канады, в свою очередь, ранее обыграла национальную команду Чехии со счётом 7:5.

В следующем матче сборная Латвии встретится с Финляндией, а Канада поведёт матч с Данией. Игры пройдут 29 и 30 декабря соответственно.

Действующим победителем турнира является сборная США, которая в решающем матче прошлогоднего турнира обыграла национальную команду Финляндии (4:3 ОТ).