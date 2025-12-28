Скидки
Александр Овечкин проводит 1529-й матч в НХЛ

Александр Овечкин проводит 1529-й матч в НХЛ
В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Перерыв
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59    

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1529-м в карьере в регулярках НХЛ. По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин занимает чистое 20-е место рейтинга. Следующей целью Александра является Брент Бёрнс (1533 матча).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 37 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 17 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1529 матчей, в которых он забил 911 голов и сделал 743 результативные передачи.

