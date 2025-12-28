Скидки
Александр Овечкин прервал личную антирекордную серию сезона без набранных очков

Комментарии

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Перерыв
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59     1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp)     1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. За столичный клуб отличился белорусский нападающий Алексей Протас, который забил гол с передачи россиянина Александра Овечкина. Россиянин прервал личную антирекордную серию сезона без набранных очков в НХЛ, которая составляла пять матчей. Отметим, безголевая засуха Александра в нынешнем сезоне составляет девять матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 37 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 18 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1529 матчей, в которых он забил 911 голов и сделал 744 результативные передачи.

