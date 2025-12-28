Александр Овечкин прервал личную антирекордную серию сезона без набранных очков

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. За столичный клуб отличился белорусский нападающий Алексей Протас, который забил гол с передачи россиянина Александра Овечкина. Россиянин прервал личную антирекордную серию сезона без набранных очков в НХЛ, которая составляла пять матчей. Отметим, безголевая засуха Александра в нынешнем сезоне составляет девять матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 37 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 18 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1529 матчей, в которых он забил 911 голов и сделал 744 результативные передачи.