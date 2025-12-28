Сборная США обыграла Швейцарию, возглавив группу А на молодёжном ЧМ-2026

В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные США и Швейцарии. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой американцев со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Броди Цимер и Уилл Зеллерс. У швейцарцев шайбу забросил Базиль Сансонненс.

В следующем матче сборная США встретится со Словакией 30 декабря. Национальная команда Швейцарии сыграет со сборной Швеции сегодня, 28 декабря.

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

