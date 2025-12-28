Скидки
Хоккей

США U20 — Швейцария U20, результат матча 28 декабря 2025, счёт 2:1, молодёжный чемпионат мира — 2025

Сборная США обыграла Швейцарию, возглавив группу А на молодёжном ЧМ-2026
В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные США и Швейцарии. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) и закончилась победой американцев со счётом 2:1.

U20 ЧМ-2026 . Группа A
28 декабря 2025, воскресенье. 02:00 МСК
США U20
Окончен
2 : 1
Швейцария U20
1:0 Цимер (Хэгенс, Хоркофф) – 21:12 (5x5)     1:1 Сансонненс (Гроссниклаус, Штайнер) – 32:34 (5x5)     2:1 Зеллерс (МакКинни) – 34:40 (5x5)    

В составе победителей голами отметились Броди Цимер и Уилл Зеллерс. У швейцарцев шайбу забросил Базиль Сансонненс.

В следующем матче сборная США встретится со Словакией 30 декабря. Национальная команда Швейцарии сыграет со сборной Швеции сегодня, 28 декабря.

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

