Видео гола Протаса с передачи Овечкина за 0,3 секунды до конца периода

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. За «Вашингтон» гол забил белорусский нападающий Алексей Протас с передачи россиянина Александра Овечкина. Протас отправил шайбу в сетку ворот за 0,3 секунды до конца периода.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, эта передача позволила Овечкину прервать безрезультативную серию в НХЛ из пяти матчей. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 37 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 18 результативных передач.