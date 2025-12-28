«Рейнджерс» с Панариным и Шестёркиным проиграли «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч прошёл в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончился победой хозяев со счётом 2:0.

В составе «Айлендерс» гол забил Андерс Ли и Симон Хольмстрём . Российский нападающий Максим Шабанов не отметился результативными действиями.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 24 сейва.

В следующем матче регулярного чемпионата «Айлендерс» встретятся с «Коламбус Блю Джекетс», а «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной Харрикейнз». Матчи пройдут 29 и 30 декабря соответственно.