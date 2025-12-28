Скидки
Айлендерс — Рейнджерс, результат матча 28 декабря 2025, счет 2:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Рейнджерс» с Панариным и Шестёркиным проиграли «Айлендерс»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч прошёл в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончился победой хозяев со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Ли – 00:58     2:0 Хольмстрём – 59:44    

В составе «Айлендерс» гол забил Андерс Ли и Симон Хольмстрём . Российский нападающий Максим Шабанов не отметился результативными действиями.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 24 сейва.

В следующем матче регулярного чемпионата «Айлендерс» встретятся с «Коламбус Блю Джекетс», а «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной Харрикейнз». Матчи пройдут 29 и 30 декабря соответственно.

