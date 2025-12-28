Кучеров прервал безголевую серию в НХЛ, забросив шайбу Бобровскому
В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Луостаринен (Самоскевич, Родригес) – 05:37 1:1 Гюнцель (Чирелли) – 13:05 (sh) 1:2 Хольмберг (Гурд, Карлайл) – 19:52 1:3 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 22:31 2:3 Маршан (Беннетт, Райнхарт) – 27:05 (pp)
На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:2 в пользу гостей. Одной из шайб за «Тампу» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин прервал безголевую серию в НХЛ из пяти игр. Отметим, свой гол он забил соотечественнику Сергею Бобровскому.
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 33 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 32 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 836 игр, в которых он забил 371 гол и сделал 669 результативных передач.
