Кучеров прервал безголевую серию в НХЛ, забросив шайбу Бобровскому

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:2 в пользу гостей. Одной из шайб за «Тампу» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин прервал безголевую серию в НХЛ из пяти игр. Отметим, свой гол он забил соотечественнику Сергею Бобровскому.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 33 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 32 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 836 игр, в которых он забил 371 гол и сделал 669 результативных передач.