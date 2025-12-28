Скидки
Виннипег Джетс – Миннесота Уайлд, результат матча 28 декабря 2025, счет 3:4 (ОВ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в овертайме, у Юрова ассист
Комментарии

В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Моррисси (Коннор, Виларди) – 11:36     1:1 Болди (Сперджен, Хьюз) – 18:29     1:2 Капризов (Цуккарелло, Юров) – 27:33     2:2 Коннор (Шайфли, Виларди) – 37:56     3:2 Шайфли (Тэйвз) – 39:57     3:3 Цуккарелло (Капризов, Хьюз) – 59:38 (pp)     3:4 Болди (Хьюз, Капризов) – 60:39    

Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Данила Юров организовали второй гол гостей, Кирилл забил, а Данила ассистировал.

В следующей встрече «Виннипег Джетс» встретится дома с «Эдмонтон Ойлерз» 30 декабря. «Миннесота Уайлд» сыграет на выезде с «Вегас Голден Найтс» 30 декабря.

