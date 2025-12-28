Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в овертайме, у Юрова ассист
В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Моррисси (Коннор, Виларди) – 11:36 1:1 Болди (Сперджен, Хьюз) – 18:29 1:2 Капризов (Цуккарелло, Юров) – 27:33 2:2 Коннор (Шайфли, Виларди) – 37:56 3:2 Шайфли (Тэйвз) – 39:57 3:3 Цуккарелло (Капризов, Хьюз) – 59:38 (pp) 3:4 Болди (Хьюз, Капризов) – 60:39
Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Данила Юров организовали второй гол гостей, Кирилл забил, а Данила ассистировал.
В следующей встрече «Виннипег Джетс» встретится дома с «Эдмонтон Ойлерз» 30 декабря. «Миннесота Уайлд» сыграет на выезде с «Вегас Голден Найтс» 30 декабря.
