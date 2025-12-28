Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в овертайме, у Юрова ассист

В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Данила Юров организовали второй гол гостей, Кирилл забил, а Данила ассистировал.

В следующей встрече «Виннипег Джетс» встретится дома с «Эдмонтон Ойлерз» 30 декабря. «Миннесота Уайлд» сыграет на выезде с «Вегас Голден Найтс» 30 декабря.