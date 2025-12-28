Александр Овечкин забил 912-й гол в НХЛ, поразив ворота «Нью-Джерси»

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче третий период и ничья — 3:3. В составе гостей автором третьей шайбы стал российский форвард и капитан Александр Овечкин.
В моменте с голом ему ассистировали белорус Алексей Протас и швед Расмус Сандин. Для Овечкина эта шайба стала 912-й за карьеру в НХЛ. Также он прервал свою девятиматчевую серию без забитых голов.
В текущем сезоне для Овечкина эта 14-я заброшенная шайба в 38 матчах. Также в его активе 17 результативных передач.
Сыновья Овечкина посетили раздевалку «Вашингтона»
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 28 декабря 2025
-
06:25
-
06:15
-
06:07
-
06:02
-
05:55
-
05:54
-
05:54
-
05:47
-
05:45
-
05:42
-
05:35
-
05:22
-
04:55
-
04:50
-
04:49
-
04:17
-
03:59
-
03:40
-
03:21
-
02:58
-
02:19
-
01:55
-
01:17
-
00:38
- 27 декабря 2025
-
23:58
-
23:48
-
23:36
-
23:16
-
22:44
-
22:18
-
22:00
-
21:54
-
21:26
-
20:56
-
20:24