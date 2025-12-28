Александр Овечкин забил 912-й гол в НХЛ, поразив ворота «Нью-Джерси»

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче третий период и ничья — 3:3. В составе гостей автором третьей шайбы стал российский форвард и капитан Александр Овечкин.

В моменте с голом ему ассистировали белорус Алексей Протас и швед Расмус Сандин. Для Овечкина эта шайба стала 912-й за карьеру в НХЛ. Также он прервал свою девятиматчевую серию без забитых голов.

В текущем сезоне для Овечкина эта 14-я заброшенная шайба в 38 матчах. Также в его активе 17 результативных передач.

Сыновья Овечкина посетили раздевалку «Вашингтона»

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

