Флорида Пантерз – Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 28 декабря 2025, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Дубль Кучерова и 24 отражённых броска Василевского принесли победу «Тампе» над «Флоридой»
В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арене» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Луостаринен (Самоскевич, Родригес) – 05:37     1:1 Гюнцель (Чирелли) – 13:05 (sh)     1:2 Хольмберг (Гурд, Карлайл) – 19:52     1:3 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 22:31     2:3 Маршан (Беннетт, Райнхарт) – 27:05 (pp)     2:4 Кучеров – 59:04    

В следующей встрече «Флорида Пантерз» встретится дома с «Вашингтон Кэпиталз» 30 декабря. «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс» 29 декабря.

