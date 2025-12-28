Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин забросил 989 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 27 голов

Овечкин забросил 989 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 27 голов
Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», который проходит в эти минуты на льду арены «Пруденшиал-центр»» в Ньюарке (США). Этот гол довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 989 заброшенных шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59     1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp)     1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33     2:2 Братт – 47:00     3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32     3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17     3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06    

На счету Александра Овечкина теперь 912 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 989 шайб в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 27 шайб.

Овечкин и Копитар обменялись майками

Материалы по теме
Александр Овечкин забил 912-й гол в НХЛ, поразив ворота «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android