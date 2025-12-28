Овечкин забросил 989 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 27 голов

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», который проходит в эти минуты на льду арены «Пруденшиал-центр»» в Ньюарке (США). Этот гол довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 989 заброшенных шайб.
На счету Александра Овечкина теперь 912 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 989 шайб в НХЛ.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 27 шайб.
