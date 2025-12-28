Видео 912-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4От), который прошёл на льду арены «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США). На 50-й минуте игры 40-летний форвард сравнял счёт (3:3), забросив свою 912-ю шайбу за карьеру в регулярках НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В моменте с голом ему ассистировали белорус Алексей Протас и швед Расмус Сандин. Для Овечкина эта шайба стала 912-й за карьеру в НХЛ. Также он прервал свою девятиматчевую серию без забитых голов.

В текущем сезоне для Овечкина эта 14-я заброшенная шайба в 38 матчах. Также в его активе 17 результативных передач.