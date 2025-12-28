Скидки
Видео 912-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4От), который прошёл на льду арены «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США). На 50-й минуте игры 40-летний форвард сравнял счёт (3:3), забросив свою 912-ю шайбу за карьеру в регулярках НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59     1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp)     1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33     2:2 Братт – 47:00     3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32     3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17     3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В моменте с голом ему ассистировали белорус Алексей Протас и швед Расмус Сандин. Для Овечкина эта шайба стала 912-й за карьеру в НХЛ. Также он прервал свою девятиматчевую серию без забитых голов.

В текущем сезоне для Овечкина эта 14-я заброшенная шайба в 38 матчах. Также в его активе 17 результативных передач.

