Кучеров стал вторым по скорости набора 500 очков на выезде в НХЛ среди действующих игроков
В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Луостаринен (Самоскевич, Родригес) – 05:37 1:1 Гюнцель (Чирелли) – 13:05 (sh) 1:2 Хольмберг (Гурд, Карлайл) – 19:52 1:3 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 22:31 2:3 Маршан (Беннетт, Райнхарт) – 27:05 (pp) 2:4 Кучеров – 59:04
На момент написания новости продолжается третий период. Счёт 3:2 в пользу гостей. Одну из шайб за «Тампу» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин набрал 500-е очко за карьеру в НХЛ в регулярных первенствах североамериканской лиги в гостевых матчах.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров стал вторым по скорости набора 500 очков на выезде в НХЛ среди действующих игроков. Никита уложился за 419 гостевых матчей, уступив по этому показателю лишь капитану «Эдмонтону Ойлерз» Коннору Макдэвиду (355).
