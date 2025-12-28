Кучеров стал вторым по скорости набора 500 очков на выезде в НХЛ среди действующих игроков

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости продолжается третий период. Счёт 3:2 в пользу гостей. Одну из шайб за «Тампу» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин набрал 500-е очко за карьеру в НХЛ в регулярных первенствах североамериканской лиги в гостевых матчах.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров стал вторым по скорости набора 500 очков на выезде в НХЛ среди действующих игроков. Никита уложился за 419 гостевых матчей, уступив по этому показателю лишь капитану «Эдмонтону Ойлерз» Коннору Макдэвиду (355).