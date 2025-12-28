Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров стал вторым по скорости набора 500 очков на выезде в НХЛ среди действующих игроков

Кучеров стал вторым по скорости набора 500 очков на выезде в НХЛ среди действующих игроков
Комментарии

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Луостаринен (Самоскевич, Родригес) – 05:37     1:1 Гюнцель (Чирелли) – 13:05 (sh)     1:2 Хольмберг (Гурд, Карлайл) – 19:52     1:3 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 22:31     2:3 Маршан (Беннетт, Райнхарт) – 27:05 (pp)     2:4 Кучеров – 59:04    

На момент написания новости продолжается третий период. Счёт 3:2 в пользу гостей. Одну из шайб за «Тампу» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин набрал 500-е очко за карьеру в НХЛ в регулярных первенствах североамериканской лиги в гостевых матчах.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров стал вторым по скорости набора 500 очков на выезде в НХЛ среди действующих игроков. Никита уложился за 419 гостевых матчей, уступив по этому показателю лишь капитану «Эдмонтону Ойлерз» Коннору Макдэвиду (355).

Материалы по теме
Кучеров прервал безголевую серию в НХЛ, забросив шайбу Бобровскому
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android