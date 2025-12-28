Скидки
40-летний Александр Овечкин забросил 41-ю шайбу в 2025 году

40-летний Александр Овечкин забросил 41-ю шайбу в 2025 году
Комментарии

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче третий период и ничья — 3:3. В составе гостей автором третьей шайбы стал российский форвард и капитан Александр Овечкин.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59     1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp)     1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33     2:2 Братт – 47:00     3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32     3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17     3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06    

Для Овечкина эта заброшенная шайба стала 41-й в 2025 году. Напомним, до этой встречи безголевая серия российского хоккеиста составляла девять матчей. Помимо гола в сегодняшнем матче он записал на свой счёт также результативную передачу в моменте с голом Алексея Протаса.

В следующем матче 30 декабря «Вашингтон» в гостях сыграет с «Флоридой».

Сыновья Овечкина посетили раздевалку «Вашингтона»

