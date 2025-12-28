Гол и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли матч в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Алексей Протас, Энтони Бовиллье, российский капитан Александр Овечкин и Джейкоб Чикран, забросивший победную шайбу в овертайме.

У хозяев дублем отличился Йеспер Братт, ещё одна шайба на счету Коди Гласса.

«Вашингтон» после этого матча занимает седьмое место на Востоке с 45 очками. «Нью-Джерси» в турнирной таблице идёт на десятой строчке — 42 балла.

