Мэттьюс — второй американец в истории НХЛ, семь раз забросивший 40 шайб за календарный год

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился со счётом 7:5 в пользу хозяев.

Одной из шайб в составе «кленовых листьев» забросил Остон Мэттьюс. Для американского форварда этот гол стал 40-м в 2025 году. Нападающий «Торонто» седьмой раз за карьеру в НХЛ забросил 40+ шайб в матчах североамериканской лиги за календарный год.

Таким образом, Мэттьюс — лишь второй американец в истории НХЛ, семь раз забросивший 40 шайб за календарный год. Ранее Джо Маллен достигал этой отметки девять раз за время своего выступления в лиге.