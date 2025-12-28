Скидки
Мэттьюс — второй американец в истории НХЛ, семь раз забросивший 40 шайб за календарный год

Мэттьюс — второй американец в истории НХЛ, семь раз забросивший 40 шайб за календарный год
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился со счётом 7:5 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Нюландер (Мэттьюс, Маччелли) – 00:40 (pp)     2:0 Нис (Доми, Робертсон) – 14:42 (pp)     2:1 Казинс (Спенс, Халлидей) – 17:50     2:2 Грейг (Жиру) – 20:18     3:2 Макманн (Мэттьюс, Доми) – 23:28     4:2 Мэттьюс (Доми, Маккейб) – 27:28     5:2 Робертсон (Нис, Руа) – 28:32     5:3 Батерсон (Козенс, Ткачук) – 40:14     5:4 Штюцле (Зеттерлунд) – 45:07     6:4 Нис (Маччелли, Райлли) – 45:53     6:5 Спенс (Жиру, Халлидей) – 49:18     7:5 Таварес – 58:44    

Одной из шайб в составе «кленовых листьев» забросил Остон Мэттьюс. Для американского форварда этот гол стал 40-м в 2025 году. Нападающий «Торонто» седьмой раз за карьеру в НХЛ забросил 40+ шайб в матчах североамериканской лиги за календарный год.

Таким образом, Мэттьюс — лишь второй американец в истории НХЛ, семь раз забросивший 40 шайб за календарный год. Ранее Джо Маллен достигал этой отметки девять раз за время своего выступления в лиге.

Новости. Хоккей
