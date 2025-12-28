Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» обыграла «Детройт». У Свечникова — гол и две результативные передачи

«Каролина» обыграла «Детройт». У Свечникова — гол и две результативные передачи
Комментарии

В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Летройт Ред Уингз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Расмуссен (Комфер) – 12:39     1:1 Блейк (Гостисбер) – 23:22     2:1 Робинсон (Ахо, Свечников) – 24:37     3:1 Гостисбер (Чатфилд, Каррье) – 35:22     3:2 Копп (Леонард, Сандин-Пелликка) – 43:11 (pp)     4:2 Свечников – 53:09     5:2 Мартинук (Свечников, Гостисбер) – 58:39    

В составе победителей сегодня забивал российский форвард Андрей Свечкников, а также Джексон Блейк, Эрик Робинсон, Шейн Гостисбер и Джордан Мартинук. В активе Свечникова также два ассиста.

Авторами шайб у гостей стали Майкл Расмуссен и Майкл Расмуссен.

«Каролина» вышла на первое место Востока с 49 очками. «Детройт» имеет в своём активе 47 баллов и идёт вторым.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Гол и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android