«Каролина» обыграла «Детройт». У Свечникова — гол и две результативные передачи
Поделиться
В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Летройт Ред Уингз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Расмуссен (Комфер) – 12:39 1:1 Блейк (Гостисбер) – 23:22 2:1 Робинсон (Ахо, Свечников) – 24:37 3:1 Гостисбер (Чатфилд, Каррье) – 35:22 3:2 Копп (Леонард, Сандин-Пелликка) – 43:11 (pp) 4:2 Свечников – 53:09 5:2 Мартинук (Свечников, Гостисбер) – 58:39
В составе победителей сегодня забивал российский форвард Андрей Свечкников, а также Джексон Блейк, Эрик Робинсон, Шейн Гостисбер и Джордан Мартинук. В активе Свечникова также два ассиста.
Авторами шайб у гостей стали Майкл Расмуссен и Майкл Расмуссен.
«Каролина» вышла на первое место Востока с 49 очками. «Детройт» имеет в своём активе 47 баллов и идёт вторым.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 декабря 2025
-
06:25
-
06:15
-
06:07
-
06:02
-
05:55
-
05:54
-
05:54
-
05:47
-
05:45
-
05:42
-
05:35
-
05:22
-
04:55
-
04:50
-
04:49
-
04:17
-
03:59
-
03:40
-
03:21
-
02:58
-
02:19
-
01:55
-
01:17
-
00:38
- 27 декабря 2025
-
23:58
-
23:48
-
23:36
-
23:16
-
22:44
-
22:18
-
22:00
-
21:54
-
21:26
-
20:56
-
20:24