«Каролина» обыграла «Детройт». У Свечникова — гол и две результативные передачи

В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Летройт Ред Уингз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей сегодня забивал российский форвард Андрей Свечкников, а также Джексон Блейк, Эрик Робинсон, Шейн Гостисбер и Джордан Мартинук. В активе Свечникова также два ассиста.

Авторами шайб у гостей стали Майкл Расмуссен и Майкл Расмуссен.

«Каролина» вышла на первое место Востока с 49 очками. «Детройт» имеет в своём активе 47 баллов и идёт вторым.