Чирелли вышел на второе место в истории «Тампы» по очкам при игре в меньшинстве

В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арене» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.
В первом периоде «Тампа» организовала гол в меньшинстве, автором которого стал Джейк Гюнцель. Американскому форварду ассистировал Энтони Чирелли, набравший 25-е очко в НХЛ при игре в меньшинстве.
Проводящий всю карьеру в НХЛ в стане «молний» канадский нападающий стал лишь третьим игроком в клубной истории, набравшим 25+ очков в меньшинстве.
Сегодня Чирелли вышел на второе место в истории «Тампы» по этому показателю, сравнявшись с Робом Замунером (по 25). Клубный рекорд с громадным отрывом принадлежит Мартену Сан-Луи (44).
