Никита Кучеров повторил достижение Яромира Ягра за карьеру в НХЛ

В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арене» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Одну из шайб за «Тампу» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин набрал 500-е очко за карьеру в НХЛ в регулярных первенствах североамериканской лиги в гостевых матчах.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров стал третьим игроком, родившимся за пределами Северной Америки, по скорости достижения 500 очков на выезде в НХЛ. Никита уложился за 419 матчей, повторив достижение Яромира Ягра. Интересно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял пятое место в этом рейтинге (464).

Быстрее же Кучерова и Ягра были только родившийся в Братиславе Петер Штястны (357) и финн Яри Курри (411).